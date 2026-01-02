En medio de rumores de crisis, Wanda Nara y Martín Migueles disfrutaron de una tarde de compras en Punta del Este, donde recibieron Año Nuevo, con las hijas que ella tuvo con Mauro Icardi.

Mientras la empresaria se dejó fotografiar en la tienda infantil de Manantiales, su novio prefirió el perfil bajo. Según pudo saber Ciudad, Migueles ayudó a la conductora de MasterChef Celebrity a elegir juguetes y ropa para las niñas.

Wanda Nara de compras con Martín Migueles y sus hijas en Uruguay (Foto: RS Fotos).

La presencia de la mediática no pasó desapercibida: varios fanáticos y curiosos se acercaron para saludarla y pedirle fotos. Fiel a su estilo, Wanda se mostró simpática y cercana, mientras sus hijas disfrutaban de la experiencia de shopping en uno de los destinos más top de Sudamérica.

EL LOOK DE WANDA NARA PARA HACER COMPRAS EN PUNTA DEL ESTE

Para la ocasión, Wanda Nara apostó por un outfit relajado y sport pero con mucho estilo: lució un conjunto deportivo cómodo, ideal para recorrer tiendas, y completó el look con accesorios de lujo.

De esta manera, la empresaria una vez más impone tendencia en la temporada de verano 2026 y no deja de dar que hablar. Cabe recordar que pasó Año Nuevo con sus cinco hijos, su novio y el resto de su familia, mientras que la Navidad le tocó estar lejos de sus pequeñas ya que le tocó a Mauro Icardi.

