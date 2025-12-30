Wanda Nara viajó a Uruguay junto con Martín Migueles y sus hijos para pasar la última semana del año y recibir 2026.

En ese marco, muestra imágenes del día a día y de las diferentes actividades que realizan durante sus vacaciones.

Sin embargo, uno de los momentos que llamó la atención tuvo que ver con un video sugerente de la conductora con su pareja.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

WANDA NARA EXPUSO EL “BULTO” DE MARTÍN MIGUELES

En uno de los videos compartidos, Wanda mostró a sus hijos jugando en la pileta, pero un detalle no pasó desapercibido.

Gustavo Méndez notó de qué se trataba: se veía un grosero bulto de Martín Migueles. “Un límite te pido”, escribió el periodista.