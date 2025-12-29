En medio del “Operativo lavandina” que habría montado Wanda Nara en Punta del Este para desmentir el supuesto intento de infidelidad de Martín Migueles con Claudia Ciardone, Sabrina Rojas mostró en exclusiva cómo fueron los chats de la discordia.
Después de un fin de semana arrollador para la mediática conductora de MasterChef Celebrity a raíz del audio de Migueles a Ciardone, su ex, invitándola a tomar café, ahora aparecieron los mensajes que él le envió para que lo vaya a visitar a su casa.
Noticia en desarrollo…
