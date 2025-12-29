Wanda Nara volvió a convertirse en noticia. Este fin de semana, la empresaria viajó a Punta del Este para reencontrarse con sus hijas luego de la partida de Mauro Icardi a Turquía, donde el futbolista se sumará nuevamente a las prácticas del Galatasaray.

Y la conductora de Masterchef Celebrity no estuvo sola: la acompañó su pareja, Martín Migueles, en medio de los fuertes rumores de infidelidad que vienen sonando hace días.

Las cámaras de Ciudad Magazine la captaron descendiendo del avión, distendida, en modo vacaciones, pero con el radar mediático encendido. Apenas pisó suelo uruguayo, Wanda respondió —muy por arriba— algunas preguntas para Infama, sin querer entrar de lleno en el escándalo.

¿Amor, estrategia o demostración?

Mientras las redes hierven y los programas se preguntan si Wanda intenta mostrar estabilidad tras la felicidad pública de Mauro Icardi y la China Suárez, lo concreto es que la mediática eligió Punta del Este para refugiarse: mar, familia, novio… y cámaras, por supuesto.

Entre fotos de playa, charlas relajadas y paseos tranquilos, Wanda parece decidida a seguir con su vida —y con Migueles— pese a todo lo que se dice.

LAS FOTOS DE WANDA NARA Y SUS HIJOS CON MARTÍN MIGUELES EN PUNTA DEL ESTE

Foto: RS Fotos

