Este fin de semana, Wanda Nara se reencontró con sus hijas tras la partida de Mauro Icardi a Turquía, donde deberá reintegrarse a las prácticas del Galatasaray. La mediática se tomó unos días de descanso en su casa de Punta del Este con sus hijos y con Martín Migueles, en medio de los rumores de infidelidad.

La mediática fue captada por la cámara de Ciudad Magazine al descender el avión que la transportó junto a las nenas y a Migueles a Punta del Este, y respondió algunas preguntas de manera muy superficial para Infama.

Wanda le contó a Gustavo Descalzi que planea invitar a Susana Giménez a su casa, pero que antes quizá vaya a la de la Diva de los teléfonos, mientras el cronista notaba que, pese que en Buenos Aires los hacen separados, ella y Migueles viajan en la misma camioneta.

Leé más:

¡Tremendo! Wanda Nara incendió las redes al repostear un video viral que se burla de la China Suárez e Icardi

WANDA NARA PERMANECE AL LADO DE MARTÍN MIGUELES EN PUNTA DEL ESTE, PESE A LOS RUMORES DE INFIDELIDAD

“Ella evidentemente sabe todo”, observó Marcela Tauro al volver a estudios, y agregó que “seguramente le agarró el teléfono” a Migueles. “Un tipo te mete los cuernos a los cinco meses de salir y yo le pongo una patada voladora en el tujes”, acotó Karina Iavícoli.

“No la entiendo a una mujer empoderada y millonaria como Wanda, que no necesita que la mantengan, ¿por qué no lo deja y si es tan emoderada, se la banca sola? Pareciera ser que el mensaje es que como a Icardi y la China se los ve felices y juntos, ella tiene que tener el macho al lado, como se dice”, señaló con dureza Iavícoli.

“Ella puede tener el hombre que quiera, pero de ahí a mostrarlo…. ¿Sabés por qué opinamos? Porque ella lo muestra. (…) A sus hijos les presentó a este, a L-Gante, a este otro. ¿Para qué se expone tanto?”, se preguntó Marcela Tauro. “Ella me hace acordar a los Caniggia, que eran una familia perfecta (…), una mentira era”, cerró la conductora.

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Foto: RS Fotos

Leé más:

La decisión de Wanda Nara tras los rumores de infidelidad de Martín Migueles: “Ahora sí”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.