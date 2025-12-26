Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática, pero esta vez no por un escándalo ajeno, sino por una publicación propia que terminó despertando una inesperada polémica después de haber compartido una foto junto a su novio, Martín Migueles.

La conductora de MasterChef Celebrity subió en sus historias de Instagram una foto abrazada a Martín en la playa, con una frase que parecía inofensiva pero que desató una tormenta digital: “Felices 6 meses”, escribió, muy enamorada

Con ese mensaje, Wanda no solo confirmó su romance, sino que también dejó en claro desde cuándo están juntos. Sin embargo, las redes no tardaron en hacer cuentas y marcarle una contradicción que rápidamente se volvió viral.

Foto: Captura de X (@AgosCanillo) Por: Fabiana Lopez

Una usuaria de X (antes Twitter), identificada como @AgosCanillo, publicó un tuit que explotó en visualizaciones y comentarios: “¿Cómo que Wanda cumple 6 meses con su novio? Si hace exactamente 5 meses estaba en Mallorca con Keloque?”, describió, en referencia al ex de la empresaria, Elián “L-Gante” Valenzuela.

El posteo fue acompañado por dos imágenes: una de Wanda con L-Gante en Mallorca y otra de la reciente foto romántica con Migueles en la playa. La comparación fue suficiente para que los usuarios empezaran a preguntarse si las fechas del nuevo romance realmente coinciden con lo que Wanda acaba de blanquear.

“¿Cómo que Wanda cumple 6 meses con su novio? Si hace exactamente 5 meses estaba en Mallorca con Keloque (L-Gante)?“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA ROMPIÓ EL SILENCIO Y BLANQUEÓ CUÁNTO LLEVA DE NOVIA CON MARTÍN MIGUELES

Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales con un posteo que no pasó desapercibido. La conductora de MasterChef Celebrity decidió despejar todas las dudas sobre su noviazgo con Martín Migueles.

En la imagen que compartió en sus historias de Instagram, Wanda apareció abrazada a Martín en una playa, al atardecer, con el mar de fondo y un clima de absoluta complicidad.

Él lució un buzo beige y lentes de sol, mientras que ella posó relajada, con look deportivo y bikini animal print, apoyando su cuerpo contra el de su pareja.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero lo que realmente terminó de encender las redes fue el texto que acompañó la postal: “Felices 6 meses”, escribió Wanda junto a un corazón celeste.

Con esas dos palabras, la modelo reveló desde cuándo están juntos: seis meses de noviazgo. Un dato que descolocó a muchos, ya que hasta ahora la empresaria había mantenido su vida amorosa en un perfil mucho más bajo del habitual.