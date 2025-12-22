Un nuevo frente se abrió alrededor de Wanda Nara y su relación con Martín Migueles, luego de que Pochi hiciera una fuerte revelación al aire en Puro Show.

La panelista contó que habló con varias exparejas del actual novio de Wanda y que todas, de manera independiente, describieron un comportamiento similar que llamó poderosamente su atención: “Todas las exparejas de Migueles coinciden en algo y es muy fuerte”, comenzó diciendo Pochi, dejando en claro que no se trata de un caso aislado.

Y agregó: “Él ingresa a tu vida, intenta resolver todo, y después pasa el tiempo y empiezan a suceder otras cosas”.

Ante la sorpresa en el estudio, fue aún más contundente cuando le preguntaron cuántas ex había consultado: “Varias. Y entre ellas no tienen vínculo”.

Un dato clave que refuerza su preocupación es que, según contó, los relatos coinciden aun sin que las mujeres se conozcan entre sí o hayan tenido contacto previo.

Foto: Captura (eltrece)

Pese a la información que manejaba, Pochi reveló que no tiene intenciones de volver a hablar del tema con Wanda, al menos por ahora: “En su momento a Wanda le dije algunas cosas”, explicó, pero aseguró que la empresaria defendió a su pareja y que incluso él mismo se comunicó con ella para dar su versión de los hechos.

“Es muy difícil, porque yo hablo con exparejas de él y dudo que sean todas despechadas. Todas coinciden”, cerró la panelista, dejando en claro que su inquietud no nace del chisme sino de la reiteración de los testimonios.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

INMINENTE LLEGADA DE MAURO ICARDI AL CHATEAU LIBERTADOR PARA RETIRAR A SUS HIJAS: QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA WANDA NARA

El clima entre Mauro Icardi y Wanda Nara vuelve a subir varios grados y este lunes promete ser un día decisivo. Según revelaron en Puro Show, el futbolista llegará en el día de la fecha a las 11 de la mañana al Chateau Libertador para retirar a sus hijas, en un reencuentro que se da en medio de restricciones judiciales, viejos conflictos y una cuenta regresiva que no admite errores.

“Hoy hay reencuentro”, confirmó Angie Balbiani en el programa de eltrece, y detalló que Icardi tiene autorización para pasar a buscar a las chicas, siempre y cuando se cumpla una condición fundamental: si media hora después del horario pactado las niñas no son entregadas, Mauro tiene permitido el acceso al lugar, incluso con asistencia policial.

El dato no es menor, ya que Icardi tenía una perimetral, y este punto fue especialmente contemplado por la Justicia. En ese escenario, Wanda Nara podría enfrentar consecuencias legales si no cumple con lo dispuesto.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Desde la última entrega, según remarcaron en el ciclo, no hubo incidentes, algo que también quedó asentado como antecedente positivo en la causa, de cara a este nuevo acuerdo.

El conflicto se intensificó en los últimos días por las fiestas. Tal como se había anticipado, ambos querían pasar Navidad con sus hijas, pero finalmente el juez Hagopián falló a favor de Mauro Icardi. ¿El motivo? Su agenda profesional.

El delantero debe regresar a Turquía, donde tiene compromisos deportivos inminentes: el 3 de enero vuelve a jugar, por lo que su estadía en Argentina es limitada. Ese factor fue determinante para que la Justicia le otorgara el tiempo con las menores.