En medio de los rumores y versiones cruzadas, Wanda Nara enfrentó las preguntas sobre la resolución judicial que determinó que sus hijas pasarán la Navidad con Mauro Icardi.

La empresaria y conductora eligió el silencio sobre los detalles legales, pero sí contó cómo planea vivir las fiestas y habló de su presente sentimental.

Consultada por Puro Show e Intrusos sobre la supuesta decisión de la Justicia, Wanda fue tajante: “No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, respondió, evitando entrar en detalles sobre el fallo que involucra a sus nenas.

Wanda Nara habló en Puro Show de la resolución de la Justicia en la Navidad (Foto: captura de eltrece).

Sobre los trascendidos de cómo se habría tomado la noticia en plena gabación de Masterchef, la mediática lo desmintió: “No, estoy acá desde muy temprano porque hoy grabé un comercial, creo que fui la primera en llegar y no sé si estoy siendo la última en irme y grabamos. De hecho, se están yendo todos los participantes”.

ASÍ CELEBRARÁ WANDA NARA LA NAVIDAD TRAS LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ A FAVOR DE MAURO ICARDI

En el ida y vuelta con la prensa, Wanda Nara evitó dar detalles sobre cómo pasarán las fiestas sus hijas y fue contundente: "No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas”, remarcó.

Sin embargo, sí contó cómo será su propio festejo: “Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, reveló, confirmando que celebrará rodeada de sus afectos más cercanos.

