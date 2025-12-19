Maxi López protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche en MasterChef Celebrity.

El exfutbolista no pudo contener las lágrimas al recibir una carta de su esposa, Daniela Christiansson, quien se encuentra en Suiza junto a la hija que tienen en común, Ella, y cursando un embarazo.

Con el sobre en la mano y sin saber de qué se trataba, Maxi comenzó a leer el mensaje en voz alta frente a sus compañeros y al jurado. Sin embargo, la emoción lo desbordó rápidamente.

“Desde acá te miro cada día con una admiración enorme. Sé todo lo que diste y todo lo que sacrificaste. Te amo. Dani”, leyó, visiblemente conmovido.

Sin poder continuar con la lectura, López apeló al humor para intentar recomponerse y lanzó una frase que distendió el clima:“¿Para qué me invitan si me pongo así?”.

Desde su rol de conductora del reality, Wanda Nara también reaccionó al momento y expresó con ternura:“¡Qué lindo! Me muero de amor. ¿No querés leer un poco más?”.

Aun así, Maxi decidió no seguir leyendo la carta, superado por la emoción, y explicó el motivo:“No, dejá ahí. Es difícil. Es un momento en el que Daniela está embarazada. En este estoy un poquito menos, pero estoy trabajando para ellas”.

El instante conmovió a todos los presentes en el estudio y se convirtió en uno de los momentos más sensibles de la temporada del reality gastronómico.

