Mauro Icardi volvió a ser noticia fuera de las canchas y esta vez no fue por un gol, sino por un regalo que dejó a todos boquiabiertos. El delantero del Galatasaray eligió sorprender a la China Suárez con un obsequio de alto impacto: un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico de lujo que no pasa desapercibido ni en Europa ni en Asia.

El gesto, que llegó justo antes de Navidad, se viralizó en redes sociales y en los portales de espectáculos. La actriz compartió imágenes del momento en el que recibió el auto, rodeada de bolsas de Louis Vuitton, cajas doradas y negras, y una ambientación navideña de película.

En el centro de la escena, una tarjeta manuscrita y detalles de decoración que reflejaron el esmero de Icardi en cada aspecto de la sorpresa.

El automóvil que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El Hongqi E-HS9 es uno de los SUV eléctricos más grandes y exclusivos del mercado. Mide 5,20 metros de largo, 2,01 de ancho y 1,71 de alto, con una distancia entre ejes de 3,11 metros. Su peso ronda las 2,5 toneladas, lo que lo convierte en un verdadero gigante sobre ruedas.

Leé más:

Wanda Nara fulminó a Julia Calvo cuando se enteró que era amiga de la China Suárez: “Te voy a dar un…”





ASÍ ES EL IMPACTANTE AUTO ELÉCTRICO DE LUJO QUE MAURO ICARDI LE REGALÓ A LA CHINA SUÁREZ

El interior está pensado para el máximo confort: techo panorámico, asientos de cuero con múltiples regulaciones, cuatro pantallas digitales y una atmósfera de lujo que compite con las mejores marcas premium. Todo está diseñado para que los cinco ocupantes viajen como en un living rodante, con tecnología de punta y terminaciones de altísima calidad.

El Hongqi E-HS9 que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez (Foto: captura de hongqi-auto.com)

En cuanto a la mecánica, el Hongqi E-HS9 ofrece dos versiones de batería: una de 89 kWh que permite recorrer hasta 380 kilómetros, y otra de 99 kWh que estira la autonomía hasta 441 kilómetros. Todo el sistema es 100% eléctrico, lo que garantiza un andar silencioso, eficiente y con los últimos avances en seguridad.

El precio del Hongqi E-HS9 varía según el país y la configuración. En España, la versión más básica arranca en 94.000 euros, mientras que la tope de gama, llamada President Long Range, llega a los 130.656 euros. En China, el valor es sensiblemente menor: parte de los 550.000 yuanes (unos 69.000 euros), pero los impuestos y la importación hacen que en Europa el precio se dispare.

El Hongqi E-HS9 que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez (Foto: captura de hongqi-auto.com)

Con este regalo, Icardi dejó en claro su gusto por el lujo y la atención al detalle. La China Suárez no solo mostró el auto, sino que también agradeció al futbolista con un mensaje en turco (“teşekkürler”) y un corazón rojo, sumando un toque íntimo y familiar a una celebración que tuvo de todo: glamour, sorpresas y un auto que es la envidia de cualquiera.

Leé más:

La China Suárez perdió a su abogado en medio de la disputa legal con Benjamín Vicuña: los motivos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.