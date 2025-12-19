Mauro Icardi, que pasará la Navidad con sus hijas, pagó este viernes 19 de diciembre la deuda por alimentos. La información fue brindada en A la tarde (América TV) por el periodista Guido Zaffora.

“Icardi acaba de pagar la liquidación de alimentos. Lo hizo hoy. O sea que ya no estaría la duda de si puede o no puede salir del país”, anunció Zaffora.

A fines de noviembre, una resolución de la Justicia en Argentina lo incluyó oficialmente en el registro de deudores alimentarios. La decisión había llegado en medio de una larga disputa económica entre Mauro y Wanda Nara por la cuota alimentaria de sus hijas.

¿Cuánto debía Mauro Icardi por la cuota alimentaria?

En el mes de agosto, el Juzgado Civil N°106 dispuso un embargo por 110.000 dólares sobre la participación societaria de Mauro Icardi en la Asociación Civil La Isla S.A., debido al incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria correspondiente a sus hijas.

Según consta en el expediente judicial, a ese monto se le sumaron 3.500 dólares adicionales en concepto de intereses y costas del proceso, elevando aún más la deuda total del futbolista. La medida fue adoptada como parte de las acciones legales para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

Este conflicto judicial se dio en el marco de las restricciones que pesaban sobre Icardi, entre ellas la prohibición de salida del país, que finalmente fue levantada tras regularizar los pagos exigidos por la Justicia.