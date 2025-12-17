Mientras Wanda Nara y Martín Migueles reafirman su romance en redes sociales, la ex del empresario, María Laura Arredondo, decidió hablar por primera vez y no se guardó nada.

“La verdad no me gusta hablar de mi pasado, de hecho hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y nunca salí a hablar de nada”, comenzó diciendo a Puro Show.

"Martín no es una mala persona, pero yo sufrí mucho con él. Le deseo lo mejor, pero bueno, yo la pasé mal con él”, confesó entonces en la entrevista con Matías Vázquez, quien pidió que la charla fuera con el conductor para sentirse “resguardada”.

Consultada sobre si Migueles no fue la persona que le mostró al principio, Arredondo reconoció: “Puede ser, pero bueno, a veces el amor termina y yo creo que a él se le terminó el amor conmigo. Qué sé yo, acepto que se haya terminado el amor, pero quizás no de la manera que se terminó. Cada uno es como es, viste, y hay que tener cuidado. Yo no terminé bien con él, la verdad que no”.

En otro tramo de la entrevista, Arredondo admitió que se sintió defraudada y desilusionada por Migueles: “Sí, me defraudó, obviamente me desilusioné con él, pero bueno quizás hoy cambió y se enamoró y ojalá que sea muy feliz. Le deseo lo mejor a él, soy team Wanda, me encanta ella y les deseo lo mejor, ojalá que se haya enamorado”.

QUÉ DIJO LA EX DE MIGUELES SOBRE EL ROMANCE CON WANDA NARA

Sobre la relación de Martín Migueles con Wanda Nara, María Laura Arredondo fue tajante en el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece: “No me sorprende nada de él. Debe estar con ella porque la quiere, no sé. ¿Por qué no se puede haber enamorado de ella?“.

“Tiene el combo perfecto que le gusta a él. Es una mujer empoderada, con mucho dinero, y a él le gusta eso”, expresó y fue más allá: “Le gusta esa vida lujosa, cara, le gusta la plata, bueno, ¿a quién no? Pasa que él es muy ambicioso”.

