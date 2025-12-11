Wanda Nara, en medio de su supuesto enfrentamiento con Vero Lozano, asistió este jueves 11 de diciembre al Cruza Polo, acompañada por sus dos hijas y Martín Migueles, su actual pareja y expersonal trainer.

Desde que la pareja oficializó su romance, comparte momentos con las hijas de Wanda pese a que meses atrás Mauro Icardi no se mostró de acuerdo.

Esta vez, la conductora de MasterChef Celebrity fue invitada por Wally Diamante al evento de Footy al que concurrieron famosos con sus hijos, entre ellos Pampita y Ana García Moritán.

LAS FOTOS DE WANDA NARA CON SUS HIJAS Y MARTÍN MIGUELES

Wanda Nara

Wanda Nara

Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara

Martín Migueles

Wanda Nara

Wanda Nara con Wally Diamante