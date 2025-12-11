Wanda Nara sorprendió con un anuncio que reconfigura su 2026 televisivo: la empresaria confirmó que volverá a protagonizar una ficción, un proyecto que se suma a las nuevas temporadas de MasterChef y Bake Off, dos de los formatos más fuertes del canal.

La noticia llegó a través de una historia de Instagram publicada durante un evento de la señal, donde dejó ver una postal cargada de guiños.

LA HISTORIA DEL ANUNCIO DE WANDA NARA

En la imagen—tomada en una mesa del encuentro oficial de Telefe—se observa un centro de mesa floral, una copa de vino, un plato de bocados gourmet y, sobre todo, un galardón de madera con el logo del canal, símbolo de reconocimiento a sus figuras destacadas. Junto a eso aparece una tarjeta identificatoria con su nombre: “WANDA NARA – TELEFE”.

Wanda Nara anuncia su regreso a la ficción en 2026 y revela sus nuevos proyectos en Telefe. Crédito: Instagram

Debajo, en texto superpuesto, Wanda escribió: “Mis proyectos 2026– MasterChef– Bake Off– Vuelve la ficción”