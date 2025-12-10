Wanda Nara cumplió 39 años y lo festejó de una manera tan inesperada como auténtica: en plena grabación de MasterChef Celebrity. Aunque la jornada era de trabajo, la producción y los participantes no dejaron pasar la oportunidad de sorprenderla con una fiesta que desbordó alegría, cariño y complicidad.

La consigna del día fue clara: dejar las recetas de lado y poner el foco en la cumpleañera. Wanda se mostró emocionada y agradecida por el gesto de sus compañeros, que le armaron un festejo a puro abrazo, risas y selfies grupales.

La primera en mostrar el detrás de escena fue Evangelina Anderson, que compartió en sus redes un video donde se ve a Wanda sentada en el piso junto al resto del equipo, mientras le cantan el “Feliz cumpleaños” y posan para una selfie multitudinaria. “Cumple de la jefa”, escribió Eva, dejando en claro el clima de familia que se vive en el set.

Después, Anderson subió una foto junto a Wanda y a sus compañeras Sofía “La Reini” Gonet y Sofía Martínez, sellando la postal femenina de la jornada y mostrando la fuerza de los lazos que se generan, incluso en medio de la competencia.

WANDA NARA FESTEJÓ SUS 39 AÑOS JUNTO AL STAFF DE MASTERCHEF CELEBRITY

Leandro “Chino” Leunis también se sumó a los festejos y compartió videos del ambiente festivo, con saludos y buenos deseos que inundaron el estudio.

Pero el momento más emotivo llegó cuando las hijas de Wanda y Mauro Icardi entraron al set con la torta de Hello Kitty. Entre aplausos y canciones, la conductora se fundió en un abrazo con sus pequeñas, en una escena cargada de ternura y emoción.

Para completar el festejo, la producción organizó la llegada de un food truck de pizza que se estacionó en la puerta del canal. Participantes, equipo y familiares disfrutaron de porciones recién horneadas y charlas distendidas, lejos de las cámaras y el ritmo frenético del programa. Así, la noche se transformó en una verdadera fiesta de trabajo, con todos compartiendo un momento único.

El día de Wanda arrancó en su casa, con una escena simple pero llena de significado: una porción de cheesecake con una vela y dos cartas escritas a mano por sus hijas. “Exploto de amor”, escribió la conductora, mostrando el improvisado desayuno y los regalos que cambiaron el lujo por el sentimiento.

Las cartas, decoradas con corazones y mensajes de “te amo” en rojo y rosa, derretieron a sus seguidores. Un moño cuadrillé, dibujos de guirnaldas y globos, y una dedicatoria de amor puro marcaron el tono de una jornada donde la sencillez y el afecto fueron protagonistas.

