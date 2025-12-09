Wanda Nara volvió a demostrar su fanatismo por Shakira este lunes, cuando asistió al show que la colombiana ofreció en el estadio de Vélez. La conductora de MasterChef Celebrity estuvo acompañada por sus hijas y por su novio, Martín Migueles, y su aparición provocó una verdadera revolución entre el público.

La mediática llegó al estadio casi media hora antes del inicio del recital, pero ni siquiera ese margen le permitió pasar desapercibida. Apenas bajó de las plateas para ubicarse en el campo, un grupo de fans la rodeó para conseguir una foto o una selfie, generando un momento de incomodidad y preocupación porque sus pequeñas quedaron atrapadas entre la multitud.

Gracias a la intervención del personal de seguridad, Wanda Nara logró resguardarse junto a su familia detrás de las vallas de hidratación, desde donde esperó el comienzo del concierto. Más tarde regresó a su lugar en el campo para vivir el espectáculo como una fan más, saltando, cantando y grabando varias de las canciones de Shakira.

Wanda Nara fue a ver el show de Shakira en Vélez y desató la locura de en los fans. Crédito: X

Uno de los instantes más emotivos fue durante “Acróstico”, la canción que la artista interpreta junto a sus hijos. Allí, Wanda se mostró abrazada a sus nenas, conmovida por la letra y la conexión madre-hijos que propone el tema.

Un fanatismo que viene de lejos

No es la primera vez que Wanda Nara marca presencia en los shows de Shakira. En marzo también había dicho presente en el Campo Argentino de Polo, donde se realizó una de las fechas del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En esa oportunidad, la empresaria celebró en redes los regalos exclusivos que la colombiana le envió: una remera estampada, un cuaderno y un vinilo envuelto en un moño.

Además, aquella noche también se quebró al escuchar nuevamente “Acróstico”, canción que parece tener un significado especial en este momento de su vida. “Voy a ser fuerte solo para ti”, escribió entonces junto a un corazón herido, acompañando imágenes donde sostenía a una de sus hijas para cantar juntas.