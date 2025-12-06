Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un hilarante video de TikTok que rápidamente se volvió viral, dejando a todos con la boca abierta. La pareja de exesposos, conocidos por su mediática y conflictiva separación, decidió mostrar que pueden llevarse bien y hasta reírse juntos de su pasado.

En el video, filmado en un moderno pasillo con pisos de madera y grandes espejos, Wanda y Maxi hacen playback de la canción “Ya No Tiene Novio” de Sebastián Yatra y Mau y Ricky, un tema que habla precisamente sobre la dificultad de volver con un ex. La ironía no podría ser más perfecta.

LA ESCENA DESOPILANTE DE WANDA JUNTO A MAXI

Wanda aparece con un blazer azul, actuando segura y cómica, mientras Maxi, vestido de negro, interpreta dramáticamente al hombre arrepentido que suplica una segunda oportunidad. Los dos hacen gestos exagerados siguiendo la letra: “Dime que es tarde para volver”, “¿Quién a ti te puede entender?”.

Crédito: Instagram

Pero el momento más gracioso llega al final, cuando Kennys Palacios, el estilista y mejor amigo de Wanda (con remera blanca), irrumpe en escena y literalmente empuja a Wanda fuera del cuadro, separándola de Maxi. Todos estallan en carcajadas mientras alguien grita: “¡Te salvó la vida!”, como si acabara de rescatar a Maxi de caer nuevamente en una relación “tóxica”.