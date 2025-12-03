El breve reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas en Argentina parecía haber traído algo de calma. Después de casi cinco meses sin verlas, el futbolista pudo compartir una semana con las nenas, incluso acompañado por su pareja, Eugenia “la China” Suárez. Sin embargo, esa aparente tregua terminó de la peor manera.

De regreso en Turquía, Icardi decidió iniciar una nueva demanda contra Wanda Nara con el objetivo de evitar que las chicas sigan siendo expuestas públicamente.

Según reveló Angie Balbiani en Puro Show, el delantero busca restringir el uso de TikTok de las niñas, luego de que se viralizaran videos en los que aparecen bailando, participando de vivos y compartiendo contenido junto a las hijas de Evangelina Anderson. Pero ese no fue el verdadero detonante.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

La demanda de Icardi se centra en un episodio ocurrido el 9 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena, cuando Wanda llevó a sus hijas al show de Martín Cirio. Según contó Balbiani, las abogadas del futbolista adjuntaron como prueba videos y fotos virales donde se ve a las chicas en las primeras filas, justo en el momento en que el público comenzó a gritar en contra de Icardi.

Wanda, por su parte, aclaró que las niñas vieron solo su presentación y luego se retiraron a un camarín porque el espectáculo “no era apto para todo público”. Pero, para el entorno legal del jugador, esa versión sería “falaz”.

“Fue la propia Wanda quien pidió silencio al público porque sus hijas estaban ahí”, señalaron, lo que contradice su testimonio. Ante la duda, se pidió al estadio todas las cámaras de seguridad del día del show para determinar dónde estaban realmente las nenas durante los episodios más polémicos.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

EL VIDEO BOMBA QUE HIZO ESTALLAR A WANDA NARA Y TIRÓ ABAJO EL ACUERDO CON MAURO ICARDI POR SUS HIJAS

Lo que parecía una semana de armonía familiar terminó explotando por los aires. Después de pasar varios días en Argentina junto a sus hijas, Mauro Icardi volvió a Turquía con Eugenia “la China” Suárez, pero antes tuvo una audiencia con Wanda Nara que terminó sin acuerdos, y con más tensión que nunca.

Según reveló Guido Záffora en El Diario de Mariana, el futbolista llegó a la negociación dispuesto a ceder: propuso coordinar las vacaciones, organizar las fiestas de fin de año, y hasta presentar avales para llevar a las nenas a Europa con garantías formales de su regreso. Pero del otro lado, todo fue un no rotundo.

“No hay audiencia a la vista. Y con los pocos días hábiles que quedan, peligra el fin de año para que Icardi vuelva a ver a sus hijas”, aseguró el panelista. ¿El motivo? Un video que llegó a manos de Wanda y que habría desatado su furia.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

La semana pasada, Mauro, la China y las nenas fueron a un shopping, donde se los vio compinches y de buen humor. Esas imágenes no solo se viralizaron, sino que cayeron pésimo en la mediática.

Záffora detalló que, en su momento, por intermedio de Wanda, las nenas le habían pedido al juez Adrián Hagopián que la China no estuviera presente. Pero el magistrado no hizo lugar a la solicitud. Y ver ahora a sus hijas interactuando con naturalidad con la actriz habría dejado sin sustento la postura de Wanda.

“Esta situación, que las nenas se llevan bien con la China, anula lo que decía Wanda, que sostenía que ellas no la querían”, explicó Guido. Además, remarcó que la mediática cree que Icardi y la actriz fueron al shopping sabiendo que iba a haber fotos, algo que terminó detonando su enojo y dinamitó cualquier chance de acuerdo.