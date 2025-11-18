En medio de un clima cargado de tensiones y versiones cruzadas, Diego Palombo, el abogado de Wanda Nara, habló brevemente tras la esperada audiencia por la restitución de las niñas, realizada este martes y a la que sí asistió Mauro Icardi, quien incluso decidió postergar una semana su regreso a Turquía para poder estar presente y pasar más tiempo con sus hijas.

Acompañado por su abogada Elba Marcovecchio, Icardi llegó al encuentro dispuesto a avanzar en un acuerdo con su ex, mientras que Wanda optó por no presentarse en persona y delegó la representación en Palombo, quien llevó adelante una serie de reclamos en nombre de la conductora de MasterChef Celebrity, en un marco donde incluso sobrevolaron los reproches derivados de la reciente entrevista de Eugenia “la China” Suárez con Moria Casán.

A la salida de tribunales, el letrado se mostró prudente y evitó dar precisiones sobre lo sucedido durante la audiencia: “No puedo hablar chicos, perdón”, lanzó ante las cámaras de El Diario de Mariana, dejando en claro el hermetismo que rodea el caso.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Consultado sobre la versión que aseguraba que uno de los escritos presentados había sido elaborado con inteligencia artificial, el letrado lo desestimó con firmeza: “Preguntale al que lo dijo, yo no lo dije”.

Además, aclaró que la presencia de Icardi no era obligatoria: “No, no estaban citados”, respondió cuando le preguntaron si era necesario que el futbolista asistiera para tratar temas cruciales sobre las niñas.

Sin diálogo todavía con Wanda ni con el abogado Nicolás Payarola respecto a los pasos a seguir, Palombo cerró la nota confirmando que, por ahora, no hay definiciones concretas: “No tengo nada más para decir, todavía no hay una nueva audiencia”.

CHINA SUÁREZ REVELÓ CÓMO FUE SU TENSO ENCUENTRO CON WANDA NARA EN UN RESTAURANTE

Eugenia “la China” Suárez volvió a encender la polémica al recordar, en La Mañana con Moria, la noche en que se cruzó cara a cara con Wanda Nara en un restaurante, en plena tensión mediática tras su famosa pelea. Fiel a su estilo, la actriz relató la escena con lujo de detalles, pero tomó una drástica decisión.

Todo comenzó cuando Moria Casán le preguntó cómo había sido ese encuentro inesperado en Gardiner, donde estaba previsto su reencuentro con Mauro Icardi tras el revuelo mediático: “Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó, entre risas.

Pero el verdadero shock llegó segundos después, cuando su amiga la alertó con la presencia de la empresaria: “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, dijo, en clara referencia a Wanda.

Foto: Captura (eltrece)

La reacción de la China fue instantánea: “No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió incrédula. Hasta que confirmó que Wanda realmente estaba allí, y acompañada “del cantante”, como dijo para refererise a quien era su pareja por ese entonces, Elián “L-Gante” Valenzuela.

Entre el desconcierto y la incomodidad, tomó una decisión clave: “Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.