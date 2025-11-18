La pelea judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Esta vez, la empresaria pidió a la Justicia una serie de medidas extremas contra el futbolista, pero el juez Agopian decidió no hacer lugar a sus reclamos.

Este martes en El Diario de Mariana los panelistas detallaron el trasfondo de la disputa y anticiparon que la guerra está lejos de terminar. Según reveló Guido Zaffora, la conductora de MasterChef solicitó: “De ante mano aviso que fue fallido, Wanda pidió prohibición de salida del país, retención de pasaporte hasta que cumpla con sus deberes alimentarios”.

“Anotación en el registro de incumplidores alimentarios. Retención del registro de conducir, reserva de agotar todas las instancias y del remedio federal”, sumó el periodista y un abogado del panel explicó: “Es que frente a todas estas situaciones, Icardi tiene la posibilidad de apelar y la última apelación sería hacer reserva del caso federal”.

POR QUÉ EL JUEZ LE NEGÓ LAS DURAS MEDIDAS A WANDA NARA EN CONTRA DE MAURO ICARDI

Tras a dar a conocer las duras exigencias de Wanda Nara con su abogado a la Justicia en contra de Mauro Icardi, en el programa de Mariana Fabbiani explicaron porqué el juez Agopían no hizo lugar a estos pedidos.

“El juez ya había garantizado que Icardi podía entrar y salir del país, y tiene que seguir intentando pacificar”, aclararon en el ciclo. El acuerdo vigente permitía que el futbolista viniera a la Argentina para ver a sus hijas y luego regresara sin restricciones, algo que la Justicia consideró clave para no trabar la relación con las menores.

