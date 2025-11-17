En medio de los escándalos por su divorcio de Mauro Icardi y su éxito en la conducción de MasterChef y Love is Blind Argentina, Wanda Nara anunció que desde Netflix le habían propuesto un proyecto más que ambicioso: una serie sobre sobe su vida.

Si bien al comienzo hubo cierta desconfianza, el rumor pegó fuerte y la propia Wanda lo confirmó a través de sus voceros en el periodismo. Pero con el transcurrir de los meses, el supuesto proyecto no mostró avance alguno y este domingo fue desmentido categóricamente.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“Nos engañó otra vez a todos”, aseguró Nahuel Saa en Infama. “Cuando ella se abrió un Only Fans, anunció que se venía la serie sobre Wanda Nara con Netflix. ¿Hasta ahora vieron algún adelanto o anuncio? ¿La vieron el cartel que Netflix pone en Palermo?”, preguntó el panelista.

DESMIENTEN QUE HAYA UNA SERIE DE WANDA NARA EN PRODUCCIÓN

“Desde el riñón de Netflix me confirman que nunca, nunca, nunca, nunca estuvo en los planes de la plataforma hacer una biopic sobre Wanda. Ella inventó todo esto”, agregó Nahuel, dando por sentado que no hay ninguna producción basada en Wanda Nara en proceso.

“¿Te acordás Marce cuando ella fue a Italia a los tribunales de Milán que ella hizo como una grabación con Lamborghini o no me acuerdo qué?”, recordó Gonzalo Sorbo, en referencia a que los rumores se acrecentaron mientras ella grababa un documental para MTV en Europa.

Wanda Nara estalló en redes tras su paso por el show de Martín Cirio

Pero fue Marcela Tauro la que dio un dato a tener en cuenta: “Me dijeron que estos días en los que Mauro tuvo a las nenas habría filmado algún documental con todo: la China, las niñas, los niños, los vecinos, todo”, dijo, y agregó: “Me dijeron que se viene una venganza”.

“Él se está mostrando mucho más ahora. Él tiene muchas ganas de hablar, muchas ganas de hablar, y me parece que, en ese documental, puede ser que hable. Puede ser que sea una serie o puede ser... A mí me dijeron que sería la estocada final”, cerró la conductora.

Ciudad Magazine se puso en contacto con Wanda Nara para obtener su versión, pero la conductora no emitió opinión al respecto.

