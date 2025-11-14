Luego de casi cinco meses sin ver a sus hijas, Francesca e Isabella, Mauro Icardi finalmente pudo reencontrarse con ellas en Argentina.

En medio del fuerte conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara, Angie Balbiani reveló en Puro Show (eltrece) el especial pedido que hicieron las niñas ante la Justicia tras volver a abrazar a su papá.

El conmovedor pedido de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi a la Justicia (eltrece)

EL CONMOVEDOR PEDIDO DE LAS HIJAS DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI A LA JUSTICIA

La panelista contó primero cómo fue el emotivo reencuentro, cuando el futbolista fue a buscarlas al colegio después de 140 días sin verlas.

“Mauro se puso a llorar cuando vio a sus hijas. Las chicas fueron enseguida a abrazarlo y a contenerlo. A él le costó mucho poder verlas”, relató Balbiani.

Luego, dio información clave sobre lo que sucedió después del encuentro: “Las chicas pidieron una extensión de la visita. Se quedan con su papá hasta el 17″.

“Fueron ellas mismas quienes hablaron con la licenciada Fernanda Matera, del Ministerio Público Tutelar, y dijeron: ‘Queremos estar un rato más con mi papá porque lo extrañamos’”, aseguró.

El pedido de Francesca e Isabella fue autorizado, mientras continúa el conflicto entre sus padres, que incluye medidas cautelares y presentaciones judiciales en curso.

