Los fanáticos de Alicia en el País de las Maravillas tendrán la oportunidad de sumergirse en el universo creado por Lewis Carroll de una manera completamente diferente.

Desde el próximo 2 de julio, el Jardín Botánico de Buenos Aires “Carlos Thays” será el escenario de Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva nocturna que promete transformar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un recorrido lleno de fantasía, tecnología y sorpresas.

Tras el éxito de la preventa, la organización anunció nuevas funciones y habilitó la venta general de entradas para una propuesta que combina arte, escenografía, iluminación y experiencias interactivas al aire libre.

Foto: prensa Maravillosa Alicia

Cómo será la experiencia inspirada en Alicia en el País de las Maravillas

Cuando cae la noche, los senderos del Jardín Botánico cambiarán por completo. A lo largo del recorrido, los visitantes encontrarán doce instalaciones especialmente diseñadas para convivir con la naturaleza del lugar y recrear algunos de los momentos más icónicos de la historia.

El Conejo Blanco, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire, el Té de Locos y la famosa partida de ajedrez cobrarán vida mediante estructuras monumentales, efectos lumínicos, sonido envolvente y recursos tecnológicos que permitirán interactuar con cada escenario.

La propuesta está pensada tanto para quienes conocen en profundidad la obra de Lewis Carroll como para quienes se acercan por primera vez a este universo fantástico.

Foto: prensa Maravillosa Alicia

Una experiencia interactiva guiada por WhatsApp

Uno de los aspectos más innovadores de Maravillosa Alicia será ALI, una guía narrativa que acompañará a los visitantes durante todo el recorrido a través de WhatsApp.

Sin necesidad de descargar aplicaciones, los participantes recibirán desafíos, pistas y contenido exclusivo que irá modificando la experiencia en tiempo real.

Además, el proyecto incorporará a AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir la historia y permitir nuevas formas de interacción con los personajes y escenarios.

Una propuesta sustentable en el corazón de Palermo

La experiencia fue diseñada específicamente para el Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en el barrio de Palermo.

Según sus organizadores, todas las instalaciones utilizan iluminación LED de bajo consumo y estructuras autoportantes que no requieren excavaciones ni intervenciones permanentes sobre el espacio verde. Una vez finalizada la muestra, el jardín conservará exactamente las mismas condiciones que tenía antes de la instalación.

Foto: prensa Maravillosa Alicia

Un formato que es furor en el mundo

Los espectáculos inmersivos nocturnos en jardines botánicos se convirtieron en una de las tendencias culturales más exitosas de los últimos años, con experiencias similares realizadas en ciudades como Londres, Chicago, Brooklyn y Melbourne.

Con esta propuesta, Buenos Aires se suma a un circuito internacional que combina naturaleza, arte y tecnología para ofrecer nuevas formas de entretenimiento y recorrido cultural.

Cuándo abre y dónde conseguir entradas

Maravillosa Alicia abrirá sus puertas el próximo 2 de julio en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio oficial del evento y los clientes Galicia Visa podrán acceder al beneficio de tres cuotas sin interés para adquirir sus tickets.