Después de cuatro meses sin ver a sus hijas, Mauro Icardi aprovechó su reencuentro familiar para salir a pasear junto a La China Suárez, Rufina Cabré y Juanma Cativa, el peluquero y amigo inseparable de la actriz.

La salida fue captada por las cámaras de LAM, que mostró a los cuatro recorriendo un shopping de Palermo, entre risas y bolsas de compras.

El video no tardó en viralizarse y desató una nueva polémica en redes sociales. En la cuenta de SQP (Siempre Quise Postear) publicaron las imágenes comparando al estilista con Kennys Palacios, el reconocido amigo y mano derecha de Wanda Nara.

“Macativa es la Kennys de la nipona. La muqui de Mauriño”, escribieron irónicos desde la cuenta de X, dando a entender que Cativa estaría ocupando un rol similar al del estilista en la vida de Icardi… pero ahora en la era “post Wanda”.

KENNYS PALACIOS NO SE QUEDÓ CALLADO

Lejos de dejar pasar el comentario, Kennys Palacios respondió con ironía: “Amorrr, ¿me están copiando?”, escribió, dando a entender que la escena le resultaba familiar.

El intercambio rápidamente escaló cuando algunos seguidores de La China Suárez salieron a defenderla y atacaron al estilista. Uno de ellos le respondió: “Te entró la única bala que quedó...”, a lo que Kennys replicó sin filtro: “Cero amor, estoy de compras, bye fan”.

Kennys Palacios lanzó una filosa ironía contra Juanma Cativa tras su salida con Mauro Icardi y la China Suárez: “¿Me están copiando?”. Crédito: X

Sin embargo, otro usuario redobló la apuesta: “Él es buen peluquero, un capo, millonario. Vos metés 2k en un streaming ped... con suerte y quemás pelos”. La respuesta de Palacios fue aún más picante: “Chup... los h..., fan de m..., y gano más que vos, infeliz. Beso.”