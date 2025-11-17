Moria Casán volvió a demostrar que no tiene filtros. En una nota que dio a Puro Show, la diva fue desafiada a elegir entre dos figuras que vienen marcando la agenda mediática: Wanda Nara o Eugenia “la China” Suárez. Y, lejos de especular, respondió con una sinceridad demoledora.
Todo comenzó con la pregunta al hueso que lanzó Matías Vázquez en vivo: “Si tenés que elegir una amiga para salir de joda, o irte de vacaciones, ¿la elegís a Wanda o la China? Elegí una”, le pidió. Fue entonces que Moria, sin vueltas, respondió: “Primero, me cuesta mucho salir de vacaciones porque no tengo tiempo. Ahora que me hice amiga un poquito y me invitó a Estambul a comer, me parece que Eugenia”, confesó.
“¿Te gustaría ir a Estambul a la casa de ella?”, insistió el conductor. Y la One no dudó con su respuesta: “Y bueno, a mí me gusta viajar, soy una gran viajera. Ahora no tengo tiempo, mi amor. Hago el teatro, tengo el programa, estoy haciendo mi serie y tengo que hacer una película”, cerró, contundente.
Eugenia “la China” Suárez volvió a sacudir el mundo del espectáculo con una declaración que nadie veía venir.
En una imperdible entrevista con Moria Casán para La Mañana con Moria, la actriz y cantante confirmó que planea comprometerse con Mauro Icardi en París, y reveló que entre ellos ya hubo un gesto simbólico que dio mucho que hablar: el intercambio de anillos.
Todo surgió cuando la conductora, siempre filosa, quiso saber si la historia de amor que protagonizan seguía avanzando: “¿Se han comprometido en un lugar?”, le preguntó. A lo que la China no esquivó la respuesta y lanzó la bomba: “Hubo ahí algo con anillos, pero estamos esperando ir a París”.
“¿Para casarse?”, indagó la presentadora. Pero Eugenia hizo una importante aclaración que no pasó desapercibida: “No, no casamiento, pero algo ahí”, atinó a decir, dejando abierta la puerta a una posible ceremonia íntima o a un anuncio formal. Y cerró, muy enamorada de Icardi: “No tengo miedo. Ojalá me muera al lado de él”.
¡Están a full!