Eugenia “la China” Suárez volvió a sacudir el mundo del espectáculo con una declaración que nadie veía venir. En una imperdible entrevista con Moria Casán para La Mañana con Moria, la actriz y cantante confirmó que planea comprometerse con Mauro Icardi en París, y reveló que entre ellos ya hubo un gesto simbólico que dio mucho que hablar: el intercambio de anillos.

Todo surgió cuando la conductora, siempre filosa, quiso saber si la historia de amor que protagonizan seguía avanzando: “¿Se han comprometido en un lugar?”, le preguntó. A lo que la China no esquivó la respuesta y lanzó la bomba: “Hubo ahí algo con anillos, pero estamos esperando ir a París”.

“¿Para casarse?”, indagó la presentadora. Pero Eugenia hizo una importante aclaración que no pasó desapercibida: “No, no casamiento, pero algo ahí”, atinó a decir, dejando abierta la puerta a una posible ceremonia íntima o a un anuncio formal. Y cerró, muy enamorada de Icardi: “No tengo miedo. Ojalá me muera al lado de él”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

LA CHINA SUÁREZ REVELÓ LO PEOR QUE LE HIZO BENJAMÍN VICUÑA EN SU RELACIÓN

Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una entrevista imperdible que le brindó a Moria Casán para La Mañana con Moria, donde se animó a hablar del final de su relación con Benjamín Vicuña.

Lejos de evitar el tema, la actriz dejó en claro que su vínculo con el actor chileno, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio, estaba completamente agotado mucho antes de la separación.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó por el inicio de su relación con Mauro Icardi: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, confesó, sin vueltas.

Foto: Captura (eltrece)

Moria, filosa como siempre, fue al hueso: “¿Por qué estabas tan mal?”. Y la respuesta de la entrevistada dejó a todos mudos: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, lanzó la actriz, dejando en claro que el romance con Vicuña (ella misma confirmó que estaba hablando de él) había llegado a un punto de no retorno.

Según explicó, el desgaste y las diferencias fueron acumulándose con el tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)“, remarcó.

Y cerró, sincera: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.