China Suárez sorprendió al revelar que estuvo muy cerca de casarse con Benjamín Vicuña, durante su entrevista en el ciclo de Mario Pergolini emitido por eltrece, Otro Día Perdido. La actriz aseguró que el plan matrimonial avanzó más de lo que se sabía públicamente.

“Me estuve a punto de casar, salón reservado, catering, todo”, contó, dejando atónito al conductor. “¿Todo pago?”, preguntó él. China aclaró: “No habíamos llegado a pagar, pero sí estaba todo”.

La actriz confesó que, si bien desde joven soñaba con formar una familia, el casamiento no era un concepto con el que se sintiera plenamente identificada. “Yo siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita, pero con el casamiento me pasaba que cuando hablaba de eso con una pareja, les decía: ¿para qué nos vamos a casar si nos vamos a divorciar?”.

POR QUÉ LA CHINA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA NO SE CASARON

Según explicó China, su visión estaba condicionada por una creencia interna: “Siempre tuve en la cabeza que no me iba a durar toda la vida”.

Consultada por Pergolini sobre su historia familiar, Suárez reveló que sus padres se separaron cuando ella tenía 11 años, aunque sin conflictos visibles:

“Nunca los vi pelear y de un día para el otro se separaron. Me parecía raro porque escuchaba que la gente se separaba porque se peleaba”.

También reconoció que durante años tuvo “muy poca tolerancia” en las relaciones y que no se enorgullece de eso, pese a que admira profundamente a quienes sostienen vínculos de largo plazo:

“Escucho historias de gente que está 30, 40 años casada y me encanta, pero siento que no me hubiese pasado”. China Suárez.

El intercambio cerró con humor y una reflexión sobre cómo cambiaron las relaciones a lo largo de las generaciones.