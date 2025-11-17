La extensa charla de la China Suárez con Mario Pergolini en Otro Día Perdido dejó varias definiciones fuertes, pero una de las más llamativas tuvo que ver con su pasado sentimental. Aunque el eje de la entrevista estuvo puesto en su vínculo con Mauro Icardi y en su conflicto con Wanda Nara, la actriz terminó sorprendiendo al revelar un capítulo poco explorado de su historia con Benjamín Vicuña: la boda que casi ocurre, pero que nunca llegó a concretarse.
En un clima relajado, la China terminó confesando algo que nunca había contado con tanta claridad. “Estuve a punto de casarme. Teníamos salón, catering… todo listo”, aseguró, dejando perplejo al conductor. A partir de esa frase, Pergolini quiso saber cuán avanzado había estado el proyecto. Ahí ella fue contundente: “No, todavía no estaba pagado, pero sí habíamos avanzado un montón”.
La revelación llamó la atención porque la actriz siempre evitó hablar del tema. Su supuesto casamiento con Vicuña fue durante años una versión sin confirmación, y ella misma admitió que nunca se sintió completamente segura con la idea. De hecho, en la charla reconoció que la figura del matrimonio le generó más dudas que certezas, incluso en momentos de estabilidad emocional.
LA CHINA SUÁREZ REVELÓ POR QUÉ DECIDIÓ NO CASARSE CON NINGUNA DE SUS PAREJAS
Además, Suárez explicó que su deseo de ser madre fue siempre más fuerte que su interés por pasar por el altar. “Cuando una pareja me hablaba de casarnos, yo decía: ¿para qué, si después terminamos separándonos?”, reflexionó, dejando entrever una postura que arrastra desde chica.
Esa sensación, según reveló, está marcada por una experiencia personal que la atravesó a los 11 años: la separación de sus padres. “Siempre tuve esa sensación interna de que no iba a ser para siempre”, confesó al hablar de sus vínculos.
Pergolini quiso profundizar en ese recuerdo, y la actriz sumó un detalle que la marcó. “Un día simplemente se separaron. Me llamó la atención porque escuchaba que la gente se separaba peleándose, y en mi casa no pasaba eso”, dijo, dejando abierta la pregunta sobre si ese episodio explica su resistencia al casamiento.
