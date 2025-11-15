Eugenia “la China” Suárez abrió su costado más íntimo y maternal en Otro Día Perdido, donde relató una situación que la marcó y que vivió con su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio.

La actriz y cantante se sinceró sobre cómo maneja el hate (odio), las críticas y los comentarios maliciosos cuando sus hijos —que ya empiezan a entender el mundo digital— le hacen preguntas que la dejan sin margen de escape.

“Amancio y Magnolia no tienen ni idea, porque no tienen acceso a nada, pero sí yo les voy tirando”, aclaró, explicando que cada uno atraviesa una etapa distinta con respecto a la información que consumen.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La anécdota clave llegó cuando recordó una charla reciente: “El otro día, por ejemplo, yo estaba con un grupito, éramos adultos y estaba Magno. Y Magnolia es brillante y está todo el tiempo escuchando, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque lo agarra y empiezan las preguntas”, contó.

Y fue en ese contexto cuando Magnolia lanzó la frase que sorprendió a la actriz: “Ella vio a un youtuber y se ve que tocaron el tema del hate’. Y me decía: ‘mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas? ¿Te dicen cosas feas a vos?’”.

China relató cómo manejó esa pregunta tan directa e inocente: “Le digo: ‘Sí, Magno, obvio, a todo el mundo. Pero bueno, es normal, hay gente que no conozco“, relató, dejando en claro que intenta transmitirles contención y seguridad. Y cerró: ”Yo estoy feliz porque ustedes me aman, yo los amo. Es lo que a mí me importa’”.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL TAJANTE PEDIDO QUE LE HIZO ICARDI A LA CHINA APENAS COMENZÓ SU RELACIÓN: “NO ME GUSTA Y SE LO ACLARÉ”

La entrevista de Eugenial “la China” Suárez y Mauro Icardi en Otro Día Perdido no tardó en despertar todo tipo de repercusiones. Y no solo por la química de la pareja, sino por las confesiones inesperadas que surgieron al aire. Entre risas, complicidades y alguna que otra incomodidad, el futbolista terminó revelando el pedido tajante que le hizo a la actriz apenas comenzaron su relación.

Todo surgió cuando China habló de su trabajo en la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda (la nueva serie dramática que desembarca el 19 de noviembre en exclusiva por Disney+), y de las escenas subidas de tono que debió interpretar.

“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Fue entonces que Mauro intervino: “En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, atinó a decir, algo incómoso. Pero la China defendió su profesión: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.

Mauro Icardi: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo (escenas desnuda). Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso”.

“Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro, dejando en claro que no quiere que la actriz haga de nuevo ese tipo de escenas. Y su novia cerró: “Está bien que no la caretea. Si, es verdad que me lo dijo”.

¡Qué momento!