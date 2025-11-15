La China Suárez rompió el silencio y, en entrevista con Mario Pergolini, contó desde cuándo conoce a Mauro Icardi y cuál es la fecha que consideran su aniversario.

La actriz se animó a dar detalles que hasta ahora mantenían en secreto y despejó todas las dudas sobre el inicio de su relación con el futbolista.

En su paso por el programa Otro día perdido, la China se refirió al rol que cumple Icardi en su vida, especialmente en los momentos de crisis.

“Cada vez que tengo un ataque de furia y agarro el teléfono para escribir en redes, Mauro está ahí”, confesó, dejando en claro la cercanía y el apoyo que recibe del delantero.

Cuando Mario Pergolini le preguntó directamente “¿Hace cuánto que lo conocés a Mauro?”, la actriz respondió sin vueltas: “¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”, aclaró, diferenciando el tiempo de amistad del inicio formal de la pareja.

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la China terminó con las especulaciones y reveló: “El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”.

Así, confirmó que la relación formal con Icardi comenzó a fines de noviembre, aunque no dio detalles sobre cómo celebrarán ese día.

El origen del vínculo y el escándalo con Wanda Nara

La historia entre la China Suárez y Mauro Icardi se remonta a septiembre de 2021, cuando Wanda Nara hizo público que el futbolista le había sido infiel con la actriz.

Tras ese escándalo, ambos cortaron el contacto durante un tiempo y recién volvieron a verse a fines del año pasado, cuando Icardi ya estaba separado de la conductora de MasterChef.

Desde entonces, la pareja mantuvo un bajo perfil, pero ahora la China decidió blanquear la fecha que para ellos marca el inicio de su historia juntos.

La China y las fechas: “Nunca fui muy de festejar”

A pesar de la importancia que suele tener un aniversario para muchas parejas, la China admitió que no es de las que le dan demasiada importancia a las fechas.

“Nunca fui muy de las fechas”, reconoció, dejando abierta la posibilidad de que el 29 de noviembre pase sin grandes celebraciones.

Con esta confesión, la actriz puso fin a los rumores y dejó en claro cómo y cuándo empezó realmente su relación con Mauro Icardi.