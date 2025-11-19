La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo. Según contaron en El Diario de Mariana, la empresaria habría recibido una propuesta de Fernando Burlando para representarla en el conflicto con su ex, pero el presupuesto que le acercó el reconocido abogado fue tan alto que terminó rechazándolo.

El dato salió a la luz en pleno debate televisivo, cuando los panelistas detallaron cómo se armó el equipo legal de Wanda. “Estos dos abogados que vimos juntos, Benincasa, ¿Cómo llegan a él? Porque uno de ellos tiene vínculo o lo conoce a Migueles”, explicaron en el programa.

Pero la bomba llegó cuando se habló del contacto entre Wanda y el estudio de Burlando. “Wanda habría estado hablando con Burlando, que le presentó una estrategia y también un presupuesto. Sabemos de cuánto es ese presupuesto, tiene unos cuantos ceros en dólares”, deslizaron. Y enseguida, Tatiana Schapiro lanzó la cifra: “100 mil dólares”.

EL MOTIVO POR EL QUE WANDA NARA RECHAZÓ EL PRESUPUESTO QUE LE HABRÍAN HECHO DEL ESTUDIO DE FERNANDO BURLANDO

“¿Y ella dijo que no porque no quería pagar?“, consultó Mariana Fabbiani y Schapiro contestó: ”Ella solo quiere canje y asi es como termina trabajando con Palombo y Benincasa, y me dicen que tienen muy mala imagen en Tribunales”.

Así, la mediática terminó armando su defensa con Palombo y Benincasa, quienes habrían aceptado trabajar bajo la modalidad de canje. “Pero si lo están haciendo por canje, que paren a dar la nota”, ironizó la conductora del programa.

