Verónica Lozano no se guardó nada y, fiel a su estilo, salió a contar por qué la famosa foto de Wanda Nara junto a Johnny Depp le cayó tan mal. La conductora, que suele decir lo que piensa sin filtro, explicó en su programa los verdaderos motivos de su enojo y dejó al descubierto una interna que pocos conocían.

Todo empezó cuando Wanda compartió en sus redes una imagen abrazada al actor de Hollywood durante un evento en París. La postal se viralizó en minutos y generó todo tipo de comentarios. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Lozano, que no dudó en expresar su molestia al aire.

Wanda Nara y Johnny Depp (Foto: América).

Según contó la conductora, la foto no solo la sorprendió, sino que también la incomodó. “No me gustó nada”, lanzó sin vueltas. Lozano explicó que sintió que Wanda buscó llamar la atención y que la movida fue “poco genuina”. Además, reveló que detrás de la imagen hay una interna que viene de antes y que involucra a varias figuras del medio.

VERO LOZANO REVELÓ LA FUERTE INTERNA CON WANDA NARA EN TELEFE A RAÍZ DE LA FOTO CON JOHNNY DEPP

“Hay cosas que no se hacen”, sostuvo Verónica, dejando entrever que la relación con Wanda no pasa por su mejor momento. Si bien no dio nombres, deslizó que hubo actitudes que no le gustaron y que la foto con Depp fue la gota que rebalsó el vaso.

La conductora fue más allá y habló de una “fuerte interna” que se vive puertas adentro. “No es solo por la foto, hay un trasfondo”, aseguró. Lozano dejó en claro que el conflicto viene de arrastre y que la exposición mediática de Wanda no ayuda a calmar las aguas.

“Si una compañera está haciendo una entrevista, ya sea a Johnny u otra persona, esperas a que la nota salga al aire y después la posteas, y en tal caso podés poner ‘Gracias Vero, gracias Cortá por Lozano’. Me parece que a ella la mata la ansiedad. No lo hace de mala. La mata como su ego. El tema era con Mauro”, cerró.

