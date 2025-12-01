Wanda Nara subió a sus redes sociales imágenes sobre los detalles que le restan a la obra que lleva a cabo para culminar la construcción de su nueva mansión en Nordelta.

La conductora de MasterChef Celebrity escribió: “Mi proyecto”. Incluso, meses atrás, había presentado la obra como “la verdadera y propia casa de mis sueños”.

La referencia fue clara: apuntó contra la otra vivienda diseñada cerca de la actual, ideada junto con Mauro Icardi y ahora lejos de ser suya.

Wanda Nara mostró la “casa de sus sueños” en Nordelta: “Mi proyecto” | Créditos: Instagram @wanda_nara

¿WANDA VE LA CASA DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ?

Juariu, como siempre, estuvo atenta a los detalles y notó que desde una de las imágenes publicadas por Wanda se veía una propiedad no menor: la casa de Mauro Icardi y la China Suárez.

Desde la mansión de Wanda Nara se podría ver la casa de los sueños de Icardi y la China: la foto | Créditos: Instagram @juariu

“¿Acaso es la disputada ‘casa de los sueños’ de Wanda, desde las vistas de su casa en obra?”, sugirió un seguidor a lo que respondió: “¿Vos decís que desde la nueva casa de Wanda se ve la casa de los sueños?”.