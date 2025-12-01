Este lunes, Maxi López visitó SQP donde mantuvo un largo ida y vuelta con Yanina Latorre y su panel, después de años de recelo a raíz de las explosivas opiniones de la conductora sobre su divorcio de Wanda Nara.

Lejos de polemizar con Yanina, Maxi se mostró mucho más relajado y amigable, en concordancia con esta nueva etapa “post divorcio” de Wanda Nara, y por eso contestó sin filtro todas sus preguntas, incluso una que generó tensión en el estudio.

“¿Le darías a la China Suárez?”, lanzó sin anestesia la conductora, que tuvo que repetir la pregunta tras un rodeo infinito del exfutbolista. “Me gusta… como baja la música”, bromeó él, en referencia a los efectos que le imprime el musicalizador de América TV.

QUÉ OPINÓ MAXI LÓPEZ SOBRE LA PAREJA DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI QUE DEJÓ A TODOS SIN PALABRAS

“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, señaló Maxi, en referencia a que prefiere no opinar sobre la mujer que provoca la furia de Wanda Nara desde hace cuatro años.

Entonces, Yanina le pidió que opine sobre la pareja que conformaron hace un año la actriz y Mauro Icardi. “Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, señaló, ayudado por los panelistas.

Sin embargo, la pregunta principal seguí sin responderse, por lo que Majo Martino reincidió: “¿Le darías a la China Suárez?”. Esta vez, López se concentró y sacó de debajo de la manga un as verbal invencible: “Para mí, mi Daniela es diez veces más”, cerró, y dejó a todos sin palabras.

