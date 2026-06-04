Aunque suele mantener un perfil bajo y preservar gran parte de su intimidad, Marta Fort decidió abrir su corazón en una fecha muy especial y compartir con sus seguidores el difícil momento emocional que atraviesa.

La hija de Ricardo Fort utilizó sus redes sociales para recordar a Gustavo Martínez en el día que habría celebrado un nuevo cumpleaños. Con un mensaje cargado de nostalgia, la joven homenajeó a quien fue su padrino y una de las personas más importantes de su vida.

Tras la muerte de Ricardo Fort, Gustavo asumió un rol fundamental en la crianza de Marta y su hermano, Felipe, acompañándolos en una de las etapas más difíciles de sus vidas. Por eso, el recuerdo sigue más vigente que nunca para la influencer.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@martacfort) Por: Fabiana Lopez

A través de una historia de Instagram, Marta publicó un video de un divertido momento compartido años atrás junto a Martínez y expresó el dolor que todavía siente por su ausencia: “Como muestro cuando me siento bien, también quiero mostrar cuando no lo estoy”, escribió al comenzar su reflexión, dejando en evidencia su costado más vulnerable.

Luego explicó por qué la fecha tiene un significado tan especial para ella: “Entre ayer y hoy me sentí muy mal porque este no deja de ser un día de recuerdo y melancolía para mí, siendo la fecha de cumpleaños de una de las personas de mi crianza que tanto quise y querré”.

Foto: Instagram (@martacfort)

Conmovida por los recuerdos, Marta destacó el vínculo de amor y complicidad que construyó con Gustavo a lo largo de los años: “La persona con la que compartí tantas risas y tanto afecto”, expresó, reflejando la huella imborrable que dejó en su vida.

Sobre el video que eligió para homenajearlo, agregó: “Con este recuerdo gracioso de nosotros cuando yo tenía 15 años, se deja entrever un poquito de lo bien que la pasábamos antes de tu enfermedad”. Y cerró, a corazón abierto: “Feliz cumple a mi padrino, Gustavo. Lo subo temprano para recordarle al resto de la familia el día que es”.

Marta Fort: “Entre ayer y hoy me sentí muy mal porque este no deja de ser un día de recuerdo y melancolía para mí, siendo la fecha de cumpleaños de una de las personas de mi crianza que tanto quise y querré”.

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MARTA FORT REVELÓ LA CONDICIÓN BOMBA QUE PONDRÍA PARA ENTRAR A GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

Marta Fort volvió a dar que hablar con una declaración tan espontánea como picante sobre su posible participación en Gran Hermano: Generación Dorada. Invitada al segmento “Todo lo contrario” de Streams Telefe, la influencer no dudó en poner sobre la mesa su única —y llamativa— condición para ingresar a la casa más famosa del país.

Todo comenzó cuando los conductores Grego Rosello y Lean Saifir le preguntaron si se animaría a participar del reality nde Telefe. Lejos de esquivar la respuesta, Marta fue directa y aseguró que solo entraría si tuviera la libertad absoluta de irse cuando quisiera, y con destino asegurado.

“Si yo tengo una reunión en donde me dicen: ‘bueno, cuando vos quieras, podés abrir la puerta y te vas a Miami”, lanzó, generando risas inmediatas en el estudio. La ocurrencia dio pie a bromas sobre una salida sin escalas desde Ezeiza, pero también dejó en claro su postura frente al juego.

Foto: Instagram (@martacfort)

Lejos de mostrarse como una participante tradicional, la hija de Ricardo Fort incluso imaginó cómo sería su paso por el reality: intenso, breve y sin filtros: “Entro, estoy dos semanas, la rompo toda, me peleo con todos, hago quilom..., quilom..., quilom... Y después digo: ‘¿sabés qué? Me canso, abro la puerta y me voy. Así de sencillo”, cerró, entre risas.

¡Decidida!