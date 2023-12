A un año y ocho meses de la trágica muerte de Gustavo Martínez, Martita Fort explicó con contundencia por qué no habla públicamente de quien fue su tutor, luego de las fuertes críticas que recibió su hermano Felipe por no honrarlo en una entrevista.

“Se habló mucho de una entrevista que dio tu hermano. Muchos lo criticaron, repararon que no nombró como mentores a Gustavo ni a Marisa”, le dijo el notero de Intrusos a la hija de Ricardo Fort, en la nota que le hizo desde el Martín Fierro de la Moda.

Seria, Martita respondió: “Me parece que es muy superficial y muy estúpido esperar que Felipe nombre a Gustavo o a Marisa para que la gente sepa que fueron y son importantes”.

“Marisa nos trajo acá. Marisa casi que vive en mi casa. Los dos la amamos. Y a Gustavo lo amamos un montón”, aseguró la joven.

Luego argumentó por qué ni ella ni Felipe Fort hablan en los medios de Gustavo Martínez, quien fue como su segundo padre: “De Gustavo no hablamos porque me parece al pedo. Cada uno sabe lo que siente, sabe lo que lo quiere y no nos parece importante hacérselo llegar a la gente”.

MARTITA FORT LE DEDICÓ UN FUERTE MENSAJE A GUSTAVO MARTÍNEZ, A UN AÑO DE SU TRÁGICA MUERTE

Pese a que Martita Fort decidió no hablar de Gustavo Martínez, el 16 de febrero pasado, la joven le dedicó un profundo mensaje en redes por el aniversario de su muerte.

“Un año ya sin vos. Por más cosas que hayan pasado, siempre te voy a recordar en tus mejores momentos y con mucho cariño”.

“Toda mi familia y yo hicimos todo lo posible para cuidarte y yo sé que vos lo sabés. Me hiciste crecer mucho en muy poco tiempo y, como estuviste para mí en tus momentos de claridad, después nos tocó a nosotros, en conjunto con Marisa, ayudarte cuando esta enfermedad que negabas, avanzaba”.

“De chiquita era más apegada a vos que a mi papá, y por esos momentos lindos es que elijo darte un lugar en mi corazón, más allá de cómo me hizo sentir tu final. El amor más puro es el que se demuestra a puertas cerradas”, finalizó Martita Fort, haciendo visible su recuerdo y amor por Gustavo Martínez.

LA TRÁGICA MUERTE DE GUSTAVO MARTÍNEZ

El 16 de febrero de 2022, Gustavo Martínez se quitó la vida. El tutor legal de Martita y Felipe Fort se arrojó del piso 21, del departamento en el que vivía con los hijos de Ricardo Fort en el barrio de Belgrano.

“Gustavo Martínez cayó de un piso 21. Esto fue descubierto por el personal de seguridad del edificio en un patio interno, de la parte delantera del complejo”, informó Sebastián Domenech la madrugada fatídica, desde el lugar del hecho, para Arriba Argentinos.