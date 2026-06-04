Tini Stoessel vivió una noche muy especial en Perú, donde cerró la primera etapa de su gira con un multitudinario show cargado de emoción, música y sorpresas. Pero más allá del espectáculo, hubo un momento que conmovió a sus fanáticos cuando la artista decidió dedicarle unas profundas palabras a María Becerra, quien la acompañó arriba del escenario.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un mensaje de agradecimiento para el público y aprovechó la ocasión para destacar el apoyo incondicional que recibió de su colega y amiga: “¡Perú, gracias! Qué hermoso cierre de esta primera parte de la gira. Los amo y los extrañaba mucho. Nos llenaron de amor”, comenzó diciendo Tini junto a imágenes de la presentación.

Sin embargo, el tramo que más llamó la atención fue el que estuvo dedicado especialmente a María Becerra, con quien compartió uno de los momentos más celebrados de la noche: “Gracias María Becerra por acompañarme. Te quiero tanto, amiga”, expresó con cariño.

Foto: Captura de Instagram (@tinistoessel)

Lejos de quedarse solo en el plano profesional, Tini también resaltó la importancia que tiene María en su vida personal y el sostén que le brinda: “Me hace feliz compartir con vos arriba del escenario, pero sobre todo gracias por acompañarme también abajo en todos los aspectos. Te quiero tanto, amiga”, escribió, dejando al descubierto la profunda amistad que las une.

Las palabras no tardaron en generar repercusión entre los fanáticos de ambas artistas, que celebraron la conexión genuina que construyeron con el paso de los años y el apoyo mutuo que se demuestran públicamente en cada oportunidad.

Tini Stoessel y María Becerra, canceladas en México. Foto: Instagram

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE EMILIA MERNES QUEDÓ MUY AFECTADA TRAS EL ESCÁNDALO CON TINI STOESSEL: “ESTÁ DEPRIMIDA”

Luego de todas especulaciones que despertó el conflicto que habría nacido entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, una nueva información -que lanzó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda- encendió las alarmas sobre el estado emocional de la artista.

“Me enteré que Emilia está muy deprimida. No le gustaron las versiones. No por nosotros, por todo el mundo”, comenzó diciendo la conductora del programa de América.

En medio del revuelo mediático, la presentadora dejó en claro que la exposición y los rumores habrían impactado de lleno en la cantante, que viene siendo foco de versiones cruzadas en redes y programas.

Foto: Instagram (@emiliamernes)

Incluso, Yanina contó que intentó abrirle una puerta a Emilia para que dé su versión: “Yo le ofrecí derecho a réplica para que me cuente su historia y se cuente la versión. Y ahí que la gente decida”.

Yanina Latorre: “Me enteré que Emilia está muy deprimida. No le gustaron las versiones. No por nosotros, por todo el mundo”.

“Yo le ofrezco este espacio. Si quiere yo hablo con ella, charlamos, que me cuente su historia, que me mande alguna prueba”, cerró Yanina Latorre en vivo.