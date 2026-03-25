En medio del revuelo que generó el supuesto enfrentamiento entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra, Ángela Torres decidió hablar y dejó en claro cómo vive su relación con cada una de las protagonistas del escándalo.

La actriz fue consultada por Puro Show al respecto y, fiel a su estilo, no esquivó las preguntas sobre el tema: “Me parecen temas sensibles, así que mantengo el respeto. Tini es mi amiga de hace muchos años, la quiero muchísimo y me pareció muy generosa su actitud de haberme invitado (a participar de su show en Córdoba), así que estoy muy agradecida”.

Ángela Torres habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Sobre si le incomoda que la quieran meter en el medio del conflicto, fue clara: “Me parece que cada uno es libre de hacer lo que quiera y sienta, y yo no puedo juzgar. Yo soy amiga de Tini”.

QUÉ PASÓ ENTRE TINI STOESSEL, MARÍA BECERRA Y EMILIA MERNES

La fuerte pelea de Tini Stoessel y María Becerra con Emilia Mernes que estalló en marzo del 2026 es una de las rupturas miedáticas más grandes del pop argentino, marcada por un distanciamiento total y acusaciones de “traición” profesional.

En el caso de Tini, la pelea escaló por motivos más personales: Emilia habría filtrado información íntima de la Triple T y que su equipo intentó “bajar” a colaboradores de Tini para sus propios proyectos, lo que la artista consideró una traición total a su confianza.

Además, se la señala a Emilia por sabotaje profesional por parte hacia los shows de María en River y “la nena de Argentina”, lanzó indirectas sobre la falta de sororidad en la industria. El conflicto se hizo oficial en redes sociales con un “unfollow” masivo.

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