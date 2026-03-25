El escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sigue sumando capítulos y ahora impactó de lleno en las redes sociales.

En los últimos días, la cantante oriunda de Nogoyá sufrió una marcada baja en su cuenta de Instagram, donde perdió una importante cantidad de seguidores.

Todo comenzó el 17 de marzo, cuando los fans de Tini detectaron un gesto que no pasó desapercibido: la Triple T dejó de seguir a Emilia. Hasta ese momento, la artista superaba los 10.100.000 seguidores, pero tras el estallido mediático, la fuga no tardó en hacerse notar.

Emilia Mernes: la pelea con Tini impactó en sus redes (Instagram)

Según se pudo ver, no solo dejaron de seguirla fanáticos de Tini y María Becerra, sino también algunas figuras del ambiente y parejas de futbolistas. Entre los nombres que más resonaron apareció Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien mantiene una relación cercana con Tini desde su romance con Rodrigo de Paul.

CUÁNTOS SEGUIDORES PERDIÓ EMILIA MERNES EN 7 DÍAS

A una semana del escándalo pop y “botinero”, en el que Emilia fue vinculada a un futbolista casado de la Selección Argentina, los números reflejan el impacto: la cantante pasó de más de 10.100.000 seguidores a cerca de 9.900.000. En 7 días, Emilia perdió aproximadamente 200.000 seguidores.

Emilia Mernes: cuántos seguidores perdió tras la pelea con Tini Stoessel (captura de Instagram)

Emilia Mernes: cuántos seguidores perdió tras la pelea con Tini Stoessel (captura de Instagram)

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