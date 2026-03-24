Emilia Mernes sigue en el centro de la polémica y ahora sumó un nuevo capítulo que no pasó desapercibido.

En medio de su distanciamiento con Tini Stoessel, Ángel de Brito contó que la novia de Duki habría intercambiado mensajes con un futbolista casado de la Selección y, en las redes, le pusieron un durísimo apodo.

“Envidia Mernes”, lanzaron en X los usuarios que se indignaron con el presunto accionar de la cantante con el futbolista y con Tini Stoessel, a quien le habría “robado” a su estilista y divulgado información sensible.

Qué apodo le pusieron a Emilia Mernes tras la versión de que coqueteó con un futbolista casado de la Selección (captura de X)

Qué apodo le pusieron a Emilia Mernes tras la versión de que coqueteó con un futbolista casado de la Selección (captura de X)

Qué apodo le pusieron a Emilia Mernes tras la versión de que coqueteó con un futbolista casado de la Selección (captura de X)

Ángel de Brito reveló que Emilia Mernes intentó seducir a un jugador de la Selección: “No es Messi ni De Paul”

En LAM, Ángel de Britoreveló un dato que podría explicar el distanciamiento del círculomás cercano a la Selección argentina con la novia de Duki.

Según el conductor, Emilia habría intentado seducir a un futbolista del plantel nacional que está en pareja, lo que generó malestar entre las“botineras”, especialmenteAntonela RoccuzzoyValentina Cervantes, quienes tomaron partido por Tini.

“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul. Las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini (por eso dejaron de seguir a Emilia)”, aseguró De Brito, descartando de plano a dos de los nombres más fuertes del equipo.

Además, dejó en claro que el conflicto va más allá de versiones previas: “Acá todo lo de María Becerra no entra. Y la pelea por el estilista tampoco. Es otra cosa”.

Intrigada, Pilar Smith fue al hueso y preguntó: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad?”.

Ángel respondió sin rodeos. “Plural no”, dando a entender que se trataría de un solo futbolista.

Ángel de Brito reveló que Emilia Mernes intentó seducir a un jugador de la Selección (Foto de Instagram y de LAM)

El ida y vuelta sobre Emilia y el futbolista se puso más picante en LAM:

-¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?

-Sí.

-¿Y la mujer lo sabe?

-Sí, y la mujer lo perdonó. A ella le hizo la cruz.