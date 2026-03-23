El supuesto enfrentamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó en las últimas horas un capítulo tan inesperado como explosivo. Lo que comenzó como un simple movimiento en redes sociales ahora derivó en una teoría que involucra nada menos que a Rodrigo De Paul.

Todo estalló cuando los fans detectaron una serie de unfollows que encendieron las alarmas: Tini dejó de seguir a Emilia, María Becerra también tomó distancia digital y hasta Antonela Roccuzzo ya no figura entre los seguidores de la cantante entrerriana. Un detalle que, para muchos, no fue casual.

A partir de ahí, comenzaron las especulaciones. Pero fue en Infama donde la historia tomó un giro mucho más picante. Marcela Tauro y Santiago Sposato plantearon una hipótesis que va más allá de lo profesional y apuntaron a un conflicto mucho más personal.

Foto: Instagram (@emiliamernes)

Según contaron al aire, el origen del malestar se remontaría a una fiesta privada de la Selección argentina tras la consagración en Qatar, a la que asistieron jugadores, parejas y familiares. En ese contexto, Emilia estaba presente junto a su pareja, Duki.

Sin embargo, su actitud no habría caído bien: “No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy ‘mirona’”, sostuvo Sposato, asegurando que la información provendría de mujeres cercanas al plantel. En la misma línea, Tauro fue más contundente: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”.

Pero lo más fuerte llegó después: “Pasaron cosas. A mí me hablan de chats”, deslizó el panelista, dejando entrever que el conflicto no terminó en esa noche.

Foto: Instagram (@rodridepaul)

Fue entonces cuando Tauro lanzó la bomba que rápidamente se viralizó: “Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul”.

El nombre del futbolista, actual pareja de Tini, terminó de encender la polémica. Más aún cuando se recordó un dato del pasado: Rodrigo De Paul, en un momento en que estaba separado, asistió a un recital de Emilia, lo que ya había generado comentarios en su momento.

“Con el tiempo se fueron comentando unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la selección argentina”, agregó Sposato, sin mostrar pruebas, pero alimentando una versión que ya corre con fuerza en redes.

Foto: Instagram (@tinistoessell)

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ASEGURAN QUE EMILIA MERNES QUEDÓ MUY AFECTADA TRAS EL ESCÁNDALO: “ESTÁ DEPRIMIDA”

Luego de todas especulaciones que despertó el conflicto que habría nacido entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, una nueva información -que lanzó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda- encendió las alarmas sobre el estado emocional de la artista.

“Me enteré que Emilia está muy deprimida. No le gustaron las versiones. No por nosotros, por todo el mundo”, comenzó diciendo la conductora del programa de América.

En medio del revuelo mediático, la presentadora dejó en claro que la exposición y los rumores habrían impactado de lleno en la cantante, que viene siendo foco de versiones cruzadas en redes y programas.

Foto: Instagram (@emiliamernes)

Incluso, Yanina contó que intentó abrirle una puerta a Emilia para que dé su versión: “Yo le ofrecí derecho a réplica para que me cuente su historia y se cuente la versión. Y ahí que la gente decida”.

Yanina Latorre: “Me enteré que Emilia está muy deprimida. No le gustaron las versiones. No por nosotros, por todo el mundo”.

“Yo le ofrezco este espacio. Si quiere yo hablo con ella, charlamos, que me cuente su historia, que me mande alguna prueba”, cerró Yanina Latorre en vivo.