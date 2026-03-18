Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y el fútbol, y tiene como protagonistas a Emilia Mernes y las “botineras”, tal como lo reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda.

Todo estalló luego de que la conductora del programa de América destapó detalles de una supuesta interna que se habría desatado en la famosa fiesta de campeones de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar: “Las botineras detestan a Emilia”, aseguró.

Según relató, todo se remonta a un evento privado donde los futbolistas celebraron con sus familias: “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, expresó.

Foto: Captura (América)

Pero la presencia de Emilia no habría caído nada bien: “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”.

Incluso fue más allá al intentar explicar qué le cuestionaban: “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar“, atinó a decir. Y cerró, tajante: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, siguió.

Foto: Captura (América)

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ESCÁNDALO TOTAL: EN PLENA INTERNA CON TINI STOESSEL, DOS EX DE EMILIA MERNES LANZARON EXPLOSIVAS INDIRECTAS

El conflicto que tiene en el centro de la escena a Emilia Mernes y Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, misterio y picantes indirectas.

Todo comenzó cuando Tini dejó de seguir en Instagram a Emilia, gesto que habría sido replicado por Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes. Pero cuando parecía que el escándalo no podía escalar más, dos exparejas de la cantante entrerriana irrumpieron en redes y encendieron fuego.

El primero en aparecer fue Joel Pimentel, quien fue vinculado con Emilia en 2019 tras participar del videoclip de No soy yo. Desde su cuenta en X (antes Twitter), el artista lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Tarde o temprano todo sale a la luz”.

Foto: Captura de X (@JOELDELE0N) Por: Fabiana Lopez

Como era de esperarse, el posteo se volvió viral en cuestión de minutos, pero lo más explosivo llegó después. La frase fue leída por muchos usuarios como una referencia directa a su historia con Emilia, lo que reavivó rumores y teorías sobre situaciones del pasado.

Foto: Captura de X (@JOELDELE0N)

Pero la historia no terminó ahí. Otro ex de peso decidió sumarse al escándalo: Fer Vázquez. El músico uruguayo, que mantuvo una relación con Emilia entre 2016 y 2018, compartió en sus stories el tweet de Pimentel, alimentando aún más el revuelo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@fervazquez) Por: Fabiana Lopez

El gesto no fue menor: la relación entre Vázquez y Mernes estuvo marcada por crisis, celos y tensiones laborales. Años después, la propia cantante fue tajante al recordar esa etapa: “No estuvo bueno salir con él“, había asegurado.

Ahora, en medio de la interna que sacude al mundo de la música y el digital, las reacciones de sus exparejas volvieron a poner el foco en el pasado sentimental de Emilia.

¡Tremendo!