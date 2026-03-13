La cantante argentina Emilia Mernes volvió a captar todas las miradas en redes sociales al compartir una serie de fotos desde Japón, donde lució un impactante look de geisha que combinó tradición oriental con su estilo moderno.

En las imágenes que publicó en sus redes, la artista aparece dentro de una tradicional casa japonesa, sentada sobre tatamis y rodeada de elementos típicos de la cultura nipona. Para la ocasión, Emilia Mernes eligió un delicado kimono rosa con estampas florales, acompañado por un cinturón obi en tono marfil que resaltó aún más el diseño.

El estilismo se completó con un recogido elegante y flores rosadas en el cabello, un guiño claro a la estética de las geishas japonesas, que son símbolo de elegancia y tradición en ese país.

EMILIA MERNES DESLUMBRÓ CON SU LOOK DE GEISHA EN JAPÓN

Las fotos rápidamente generaron miles de reacciones entre los fans de Emilia Mernes, quienes destacaron lo bien que la cantante se adaptó a la estética japonesa.

En algunas de las imágenes se la puede ver posando frente a cámara y también tomándose selfies mientras participa de lo que parece ser una ceremonia tradicional de té. El maquillaje elegido fue muy natural, con rubor suave y labios rosados, lo que terminó de darle al look un aire delicado y sofisticado.

Emilia Mernes. Crédito: Instagram

El kimono rosa con flores, uno de los grandes protagonistas del outfit, aportó un contraste perfecto con la madera y los paneles de papel de la casa tradicional donde se tomaron las fotos.

Emilia Mernes. Crédito: Instagram

EL VIAJE DE EMILIA MERNES A JAPÓN QUE ENLOQUECIÓ A SUS FANS

No es la primera vez que Emilia Mernes comparte momentos de sus viajes internacionales con sus seguidores, pero esta vez el escenario japonés y su look inspirado en las geishas generaron un fuerte impacto en redes.

Emilia Mernes. Crédito: Instagram

Los comentarios de los fans no tardaron en llegar, destacando la belleza del look y la forma en que la cantante se sumergió en la cultura japonesa durante su visita.