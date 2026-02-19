Desde la primera fila de la Semana de la Moda de Nueva York, Emilia Mernes volvió a confirmar su lugar como referente no solo de la música sino del mundo fashion. La artista argentina apostó por un abrigo largo de cuero negro, una pieza sofisticada y poderosa que todo indica será el gran protagonista del invierno 2026.

En las imágenes que se observan en sus redes, se la puede ver con un tapado de cuero de silueta estructurada, mangas amplias y cinturón anudado a la cintura, marcando la figura y aportando dramatismo al look. El diseño, de inspiración minimalista pero con impronta urbana, combina elegancia y actitud en partes iguales.

Emilia Mernes en la Semana de la Moda en Nueva York 2026 (Foto: Instagram/@emiliausaofficial)

LA TEXTURA ESTRELLA DE INVIERNO CON EL QUE BRILLÓ EMILIA MERNES EN NUEVA YORK

El outfit de Emilia no dejó nada librado al azar. Debajo del abrigo, sumó botas bucaneras de cuero al tono, generando un estilismo monocromático en negro absoluto que estiliza y potencia la presencia.

El cuero —en versión trench o tapado largo— se perfila como el must del invierno 2026, desplazando a los clásicos paños y apostando por una estética más audaz, moderna y nocturna. El detalle del cinturón anudado refuerza una de las claves que se verán la próxima temporada: prendas amplias que se ajustan a la cintura para equilibrar volúmenes.

Becky G y Emilia Mernes en la Semana de la Moda en Nueva York 2026 (Foto: Instagram/@iambeckyg).

Con el cabello suelto, ondas marcadas y maquillaje en tonos neutros con foco en la mirada, la cantante completó un estilismo glam pero sobrio, alineado con las grandes capitales de la moda.

CÓMO LLEVAR EL ABRIGO TENDENCIA DEL INVIERNO 2026

Si algo dejó claro Emilia Mernes en la NYFW es que el abrigo de cuero largo será una inversión clave. Algunas formas de adaptarlo:

Con botas altas al tono para un look monocromático.

Sobre vestidos midi para un contraste femenino.

Con pantalones sastreros para una versión elegante.

Con jeans y sweater para bajarlo al día a día.

