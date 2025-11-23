Pampita Ardohain visitó la semana pasada el programa de streaming “Sería Increíble”, conducido por Nati Jota en Olga, y dejó una confesión que hizo estallar las redes cuando eligió a una artista para que le interprete en una supuesta biopic.

Durante la charla, Pampita recibió tres opciones para su “doble” en una posible biopic: Tefi Russo, Emilia Mernes y Luli Fernández. Sin dudarlo, la modelo respondió sin vueltas.

“Emilia, me encanta. Emilia haciendo de Pampi, ojos oscuros, ¿sabés qué? Me representaría re bien”. La ocurrencia generó risas en el estudio y hasta la propia Pampita bromeó: “Netflix, ¿qué estás esperando?”.

Después de la elección, le preguntaron si alguna vez le ofrecieron hacer una serie sobre su historia personal. Pampita fue sincera: “Sí, pero no creo que tenga la autorización de toda la gente que aparecería. Tendrían que ponerles nombres fakes a todos. Sería imposible que me firmen los derechos. Juntar todos esos derechos es muy complicado”.

La entrevista también tocó un tema íntimo: la maternidad. Consultada sobre si le gustaría tener otro hijo, Pampita sorprendió con su respuesta: “No sé, ya estoy grande. Pero, tengo óvulos guardados, así que podría”.

La modelo contó detalles sobre el tratamiento que realizó para tener a su hija menor, Anita García Moritán: “Tengo como 90 óvulos guardados porque me saqué muchas veces. Fue un capricho mío porque tenía miedo de no quedar, entonces me saqué muchas veces para tener muchos guardados porque dije: ‘Cuando llegue el momento, ya veo que no quedo’. No sé qué me agarró”.

Sin embargo, aclaró que no todos los óvulos son viables: “Igual, de cada 30, son sólo 4 o 5 que funcionan. Así que tendré como 15 buenos”, explicó Pampita, dejando abierta la puerta a la posibilidad de agrandar la familia.

