Pampita volvió a abrir las puertas virtuales de su hogar al compartir en sus historias de Instagram un video que revela distintos rincones de su casa frente al lago. Las imágenes permiten ver cómo la conductora combina arquitectura minimalista, diseño funcional y una fuerte presencia del exterior en cada ambiente, logrando un equilibrio visual que refleja su estilo.

El paneo comienza en el living principal, un espacio donde predominan los tonos neutros y la serenidad. Dos sillones blancos ocupan el centro de la escena y refuerzan la estética despojada que caracteriza al lugar. Los acompañan almohadones al tono y una mesa de centro negra, baja y alargada, que aporta contraste sin romper la armonía general. Sobre ella descansan objetos decorativos cuidadosamente seleccionados: piezas de cerámica, velas y detalles que completan el ambiente sin sobrecargarlo.

El hogar soñado de Pampita: así es su casa frente al lago tras una nueva redecoración. CRÉDITO: Instagram

Detrás del living, un gran espejo multiplica visualmente la amplitud del espacio y refleja la luz natural que ingresa desde los ventanales. Luminarias colgantes y una paleta que mezcla blancos, negros y madera clara terminan de definir un entorno equilibrado y cálido, alineado con la estética que Pampita suele elegir para sus ambientes.

El hogar soñado de Pampita: así es su casa frente al lago tras una nueva redecoración. CRÉDITO: Instagram

ASÍ QUEDÓ LA CASA REDECORADA DE PAMPITA

El recorrido continúa hacia el exterior, donde el protagonismo recae en el deck de madera que abraza la piscina. Allí se distribuyen varias reposeras en tonos claros y sombrillas grises que aportan textura y volumen.

La pileta, de líneas rectas y borde limpio, se fusiona visualmente con el lago ubicado a pocos metros, generando una sensación de continuidad que invita al descanso. La vegetación que rodea el paisaje y la vista abierta completan una escena de absoluta tranquilidad.

En otra secuencia del video aparece Anita García Moritán, la hija menor de la modelo, jugando cerca del ventanal.

El hogar soñado de Pampita: así es su casa frente al lago tras una nueva redecoración. CRÉDITO: Instagram

Las imágenes dejan ver una casa donde la arquitectura, la decoración y la naturaleza dialogan para construir un ambiente luminoso, sereno y funcional. El recorrido que compartió Pampita vuelve a poner en evidencia su sello personal: espacios cuidados, armonía visual y una conexión profunda con el entorno que la rodea.