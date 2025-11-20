El miércoles por la noche, Pampita arribó al Hipódromo de Palermo para estar presente en la gala a beneficio de la Fundación Huésped e impactó con su sorpresivo cambio de look.

La modelo y conductora le dijo adiós a su larga cabellera y su peluquero, Zacarías Guedes, mostró orgulloso el corte en redes.

Ciudad Magazine estuvo ahí y te muestra en exclusivo el nuevo estilo de Pampita.

PAMPITA DESLUMBRÓ CON SU CAMBIO DE LOOK

La modelo lució un renovado corte carré, prolijo y recto, que deja el cuello al descubierto y resalta el brillo natural del cabello.

Pampita posó con un vestido plateado lleno de destellos, que acompañó a la perfección el estilo moderno y sofisticado del peinado.

Pampita sorprendió a todos con su cambio de look (Movilpress)

Su peluquero fue el primero en spoilear el cambio de look de Pampita en redes con una foto tomada desde atrás en la que se aprecia en detalle el tono cálido y luminoso del color, con matices cobrizos y dorados que aportan frescura y un aire más juvenil.

El acabado lacio y pulido realza la prolijidad del corte y evidencia un cambio pensado para destacar textura y movimiento.

En conjunto, el look combina elegancia, modernidad y un toque glam, ideal para marcar un antes y un después en su imagen.