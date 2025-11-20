Pampita volvió a ser tendencia tras su visita a Olga, pero esta vez no fue por aclarar rumores amorosos ni por un look. Lo que realmente encendió el debate fue su reflexión sobre por qué sigue alquilando a los 47 años, una decisión que desconcertó incluso a sus seguidores más cercanos.

La modelo explicó que su elección no tiene que ver con una cuestión económica sino con una prioridad emocional y familiar. “Esta semana hablaba con Martín (Pepa), mi novio, sobre por qué gasto tanto en vivir. Me decía que por qué toda esa plata que gasto en el alquiler no la ahorro y en diez años me compro una megacasa”, relató.

Su respuesta fue tajante: prefiere pagar un alquiler alto hoy para disfrutar el presente con sus hijos, antes que esperar una década para tener una propiedad propia. “Pero no. En diez años ya me perdí diez años de la crianza de mis hijos. Quiero ahora vivir en una megacasa divina, con jardín, con todo para todos”, explicó, dejando en claro que su bienestar familiar inmediato pesa más que cualquier plan financiero a largo plazo.

EL MOTIVO QUE LLEVÓ A PAMPITA A ALQUILAR Y NO COMPRAR

La frase sorprendió a sus fans, que siguen cada paso de Carolina Ardohain desde hace dos décadas y no esperaban una definición tan firme respecto a su estilo de vida. Para Pampita, invertir en calidad de vida ahora —y no dentro de varios años— es una forma de acompañar de cerca el crecimiento de su familia.

Incluso así, la conductora no descarta comprar una propiedad en el futuro, pero bajo otra lógica. “Tal vez más adelante adquiera un departamento para vivir con Anita. Ella ya va a tener 14. Es la única que me queda”, dijo, insinuando que para ese momento sus otros hijos podrían estar más independientes.