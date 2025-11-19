Pampita habló sobre cómo atraviesan sus hijos mayores, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña, la fuerte interna mediática y personal que actualmente involucra a Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Durante una nota con Puro Show, el cronista le consultó si había coincidido con la actriz en algunos de los encuentros de los chicos con Magnolia y Amancio.

Fiel a su estilo diplomático, la modelo respondió con firmeza: “(Con Eugenia) todavía no hablamos, pero de mi lado siempre hay buena onda, siempre hay disposición”.

Sin embargo, dejó claro que la relación entre ambas no atraviesa su mejor momento.

Pampita reveló cómo reaccionan sus hijos al explosivo conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez (eltrece)

Cómo afecta el escándalo a los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña

Consultada por su postura frente al conflicto, Pampita fue directa: “Trato de no tener nada que ver”.

Aun así, sí se refirió a cómo viven la situación sus hijos, quienes crecieron expuestos al ecosistema mediático de sus padres.

“Los chicos ven todo. Están en edades en las que ven todo, están conectados a todo y hay que cuidarlos mucho”, señaló la conductora, remarcando la sensibilidad del momento.

También aseguró que nada de lo que sucede pasa inadvertido para ellos: “Ven todo y preguntan todo. Hoy los chicos están re conectados y se mueven en ambientes donde sus amigos también lo están. La información de todo lo que pasa siempre les llega”.