Una vez más, Benjamín Vicuña volvió a estar en el centro de la polémica. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el entorno del actor está muy preocupado por su estado anímico.

La conductora dio a conocer en vivo el mensaje que recibió y que sorprendió a los panelistas del programa de América: “Me llega un mensaje del entorno de Vicuña. Me dicen que está muy deprimido y muy caído, y que tienen mucha preocupación por él”, comenzó diciendo.

Según el relato, Vicuña atraviesa días complejos, en medio del conflicto con Eugenia “la China” Suárez por sus hijos Magnolia y Amancio: “No está queriendo ni salir a la calle, tiene pocas ganas de grabar y la está pasando muy mal”, detalló Yanina.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

La situación sería tan delicada que incluso modificó sus hábitos a la hora de moverse por la vía pública: “Y ahora hasta chequea si hay prensa a la salida porque no quiere hablar más”, afirmó, dejando entrever un agotamiento que va más allá de lo profesional.

Para la presentadora, lo que ocurre con Vicuña es apenas la punta del iceberg: “Para mí, esto no va a terminar acá, ni va a terminar bien”, cerró, generando aún más incertidumbre sobre el presente y futuro del galán chileno.

Yanina Latorre: “Me llega un mensaje del entorno de Vicuña. Me dicen que está muy deprimido y muy caído, y que tienen mucha preocupación por él”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA CHINA SUÁREZ REVELÓ LO PEOR QUE LE HIZO BENJAMÍN VICUÑA EN SU RELACIÓN

Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una entrevista imperdible que le brindó a Moria Casán para La Mañana con Moria, donde se animó a hablar del final de su relación con Benjamín Vicuña.

Lejos de evitar el tema, la actriz dejó en claro que su vínculo con el actor chileno, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio, estaba completamente agotado mucho antes de la separación.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó por el inicio de su relación con Mauro Icardi: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, confesó, sin vueltas.

Foto: Captura (eltrece)

Moria, filosa como siempre, fue al hueso: “¿Por qué estabas tan mal?”. Y la respuesta de la entrevistada dejó a todos mudos: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, lanzó la actriz, dejando en claro que el romance con Vicuña (ella misma confirmó que estaba hablando de él) había llegado a un punto de no retorno.

Según explicó, el desgaste y las diferencias fueron acumulándose con el tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)“, remarcó.

Y cerró, sincera: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.